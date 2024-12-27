Erzurum ve Bingöl Arasında Çirişli Tüneli İncelemesi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ile Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Erzurum ve Bingöl arasında yapımı süren 9 bin 500 metre uzunluğundaki Çirişli Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

Vali Çiftçi ve Usta, Erzurum üzerinden Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlamayı amaçlayan tüneli inceledi.

Karayolları 12. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, 23 Ağustos 2017'de inşaatına başlanan, Bingöl-Erzurum kara yolu üzerindeki 2 bin 400 rakımlı Çirişli Geçidi'nde yapımı devam eden tünel hakkında Çiftçi ve Usta'ya bilgi verdi.

Daha sonra 4 bin 750 metrelik çift tüp geçişli toplam 9 bin 500 metre uzunluğundaki Çirişli Tüneli'nin içine giren valiler, tünelin son durumunu yerinde gördü.

"Tünelin 5 bin 500 metresi tamamlanmış durumda"

Vali Çiftçi, Erzurum ile Bingöl arasında yapımı süren Çirişli Tüneli inşaatındaki çalışmaları yerinde gördüğünü, kısa süre önce Kop, Kırık ve Dallıkavak tünellerinde de incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Tünelde çalışmaların sürdüğünü bildiren Çiftçi, şu bilgileri paylaştı:

"Çirişli, Rize, Erzurum, Bingöl, Diyarbakır ve Mardin hattında yapımı devam eden tünelimiz... Çift tüplü tünelin toplam uzunluğu 9 bin 500 metre; şu an itibarıyla 5 bin 500 metresi tamamlanmış durumda, 4 bin metrelik bölümün yapımı devam ediyor. İnşallah 2025 yılında kalan kısmın ihalesi yapılacak. Tünelin içerisindeki eksik kalan imalatlar ve bağlantı yolları da tamamlandığında burası kuzey-güney aksını birbirine bağlamış olacak. Çalışmalar şu anda tünelin içinde değil, daha çok dışındaki bağlantı yollarında devam ediyor."

Çiftçi, kısa sürede tünelin kalan kısmının da tamamlanması ve hizmete açılmasını temenni etti.

"Buzlanma gibi riskleri ortadan kaldıracak çok önemli bir tünel"

Bingöl Valisi Usta da Vali Çiftçi'nin davetiyle inceledikleri tünelin konforlu yolculuk için önemine işaret ederek, "Bingöl ile Erzurum arasında hem yolun kısaltılması hem de konforlu yolculuğun yanı sıra çığ düşmeleri ve buzlanma gibi riskleri ortadan kaldıracak çok önemli bir tünel. Öbür taraftan kuzeyin Güneydoğu'ya ve Akdeniz'e inmesini sağlayan çok etkili bir tünel." ifadelerini kullandı.

Usta, Erzurum Valiliği, yüklenici firma ile Karayolları çalışanlarına teşekkür etti.

Bingöl İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Bilgihan Yeşilyurt, kaymakamlar ve yüklenici firma yetkilileri de incelemede yer aldı.