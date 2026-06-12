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Vali Aydın Baruş, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

Vali Aydın Baruş, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen hizmetler, yatırımlar, vakıf eserlerinin korunması ve sosyal yardım faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Görüşmede 7 ili kapsayan bölgedeki 497 vakfın çalışmaları ve tarihi eserlerin restorasyonu ele alındı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Baruş, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu'dan kurumun yürüttüğü hizmetler, yatırım faaliyetleri, vakıf eserlerinin korunmasına yönelik çalışmalar ve sosyal yardım faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgiler aldı.

Erzurum, Erzincan, Bayburt, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan'ı kapsayan geniş bir coğrafyada hizmet veren Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünün, vatandaşlara yönelik yürüttüğü çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette, sorumluluk alanında bulunan toplam 497 vakfın faaliyetleri, mazbut ve mülhak vakıfların iş ve işlemleri, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesine yönelik çalışmalar ile vakıf kültürünün yaşatılması amacıyla sürdürülen eğitim, sosyal yardım ve kültürel hizmetler ele alındı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü envanterinde bulunan 1586 taşınmazın korunması, yönetilmesi ve ekonomiye kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmaların değerlendirildiği görüşmede, tarihi vakıf eserlerinin restorasyonu, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik projeler ile kiralama faaliyetleri hakkında da istişarelerde bulunuldu.

Vali Baruş, köklü vakıf medeniyetinin mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarma, sosyal dayanışmayı güçlendirme ve tarihi eserleri yaşatma noktasında önemli görevler üstlenen Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü personeline çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİsmail Evren Yilmaz:

çok güzel bir girişim bu ?? 7 ili kapsayan bu geniş bölgede vakıflar aracılığıyla hizmet sunması gerçekten takdir edilesi bir durum ?? ülkemizin tarihi mirasını koruyup gelecek kuşaklara aktarması ise turizmden tutun da kültür turizmine kadar birçok alanı geliştiriyor ??? böyle projelerin artması ülkemizin dünyada daha iyi tanınmasını sağlayacak ve insanlar buraya ziyaret etmek için daha fazla ilgi gösterecek ?

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Haber YorumlarıZeliha Kalayci:

ben de bugün komşuyla konuşuyordum bu vakıf işlerinden daha çok tarihi eserlerin bakımı yapılırsa şehir turizm açısından da gelişir diye söylüyordu.

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Haber YorumlarıCem Erdemonar:

aileler için çok iyi bir gelişme bu vakıflar aracılığıyla sosyal yardımlar yapılıyorsa insanlar rahatlar biraz da ama merak ediyorum bu 497 vakfın ne kadarı gerçekten halka ulaşıyo da ne kadarı kağıt üstünde kalıyo böyle ziyaretler güzel tabi ama asıl iş bunların düzgün işlemesi

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