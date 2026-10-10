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Erzurum Valiliği kamu ve konutlarda ısınmaya tarih ve saat kısıtı olmadığını açıkladı

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Erzurum Valiliği, kent genelindeki kamu kurumları ve konutlarda ısınma sistemleri için tarih ve saat kısıtlaması bulunmadığını bildirdi. Açıklamaya göre, ihtiyaç halinde apartman yönetimleri ve kurum yöneticileri tasarruf esaslarına uyarak ısınma sistemlerini devreye alabilecek.

Erzurum Valiliği, kent genelindeki kamu kurumları ve konutlarda ısınma sistemlerinin kullanılmasına dair herhangi bir tarih ve saat kısıtlanma bulunmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde kamu kurumları ve konutlarda, 13 Ocak 2025 tarihli ve 25699 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, ısınma amacıyla kullanılmasına uygun görülen katı yakıtların ve doğal gazın kullanımına ilişkin olarak Valiliğimizce ( Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) alınmış, herhangi bir tarih ve saat kısıtlaması içeren karar bulunmamaktadır. Bu kapsamda, hava şartları dikkate alınarak ihtiyaç duyulması halinde apartman yönetimleri ile resmi kurumlarda kurum yöneticilerinin kararına istinaden (tasarruf esasları dikkate alınmak kaydıyla) ısınma sistemleri ihtiyaç duyulan zamanlarda devreye alınabilecektir."

Kaynak: AA
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