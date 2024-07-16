Üye Girişi
Haberler

Erzurum'un Pasinler ilçesinde sel felaketi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'nde meydana gelen sel nedeniyle ev ve ahırlar yıkıldı, araçlar zarar gördü. Sel sonrası mahallede çadır kuruldu ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'nde meydana gelen sel nedeniyle ev ve ahırlar yıkıldı, araçlar zarar gördü.

İlçe kırsalındaki Pelitli Mahallesi'nde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle Değirmen Deresi taştı.

Ev, depo, ahır ve samanlıkların yıkıldığı mahallede, otomobiller ve tarım araçları da zarar gördü.

Sel nedeniyle mahalle içinde taş ve çamur yığınları oluştu.

AFAD koordinesinde mahallede çalışmalara başlayan ekipler, evleri zarar gören vatandaşlar için mahallede çadır kurdu.

"İlk defa böyle bir şey oldu"

Pelitli Mahallesi Muhtarı Mustafa Kotan, AA muhabirine, selde vatandaşların canını zor kurtardığını söyledi.

Selin ani ve çok hızlı geldiğini ifade eden Kotan, şöyle konuştu:

"Dere yatağında normal yağmur suları devam ediyordu. Bu yıl geçen yıllara göre suyun debisi daha fazlaydı. Önceki yıllarda bu kadar su gelmiyordu. Bu sene normalin dışında yağmur yağdı. Ondan dolayı bu sele maruz kaldık. Benim gördüğüm kadarıyla ilk defa böyle bir şey oldu. Herhangi bir yaralımız yok, 6-7 hayvan kaybımız var. Onun dışında traktör, otomobil, biçerler suyun altında kaldı. 45-50'ye yakın ahır, samanlık ve konut suların altında kaldı, yıkıldı."

"Saniyelerle kurtulduk"

Mahalle sakinlerinden Metin Özdurak ise evlerinde otururken ses duyduklarını anlattı.

Dışarı çıktığında suların geldiğini gördüğünü belirten Özdurak, şöyle konuştu:

"Su evin tam önünden geçince biz oradan geçemeyeceğimizi anladık, duvarların üzerinden yola çıktık. Bu saniyelik bir şeydi, anlatamıyorsun böyle bir taşın geleceğini. Dün de yağmur ve su vardı, buraları arkadaşlara 'bizim küçük çay büyüdü' diye paylaşmıştım fakat bugün daha büyüdü. Biz kapının önünden çıkamayacağımızı anlayınca arka bahçenin duvarlarından tırmanarak yukarı çıktık. Su gelmeden yola çıktık. Saniyelerle kurtulduk. Bahçe duvarındayken sarsıntı vardı, sanki deprem oluyordu. Taşlar yukarıdan vura vura gelince sarsıntı oldu. Aşağı tarafların hepsi evdi, sel hepsini aldı."

Vali Mustafa Çiftçi, mahalleyi ziyaret etti

Vali Mustafa Çiftçi, şiddetli yağıştan etkilenen mahalleyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Selin ilk anından itibaren devletin tüm kurumlarıyla vatandaşının yanında olduğunu vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"İncelemelerimiz devam ediyor, ekiplerimiz sahada görevlerini yapıyor. Burada can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Epey bir maddi hasar gözüküyor. Mahallede 18 hane var. 50 civarında vatandaşımız yaşıyor. Bugün itibarıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ve Defterdarlığımız hemen hasar tespit çalışmalarına başladı. Tarım Orman İl Müdürlüğümüz de tarım arazileri ve hayvan varlığında meydana gelen zararları tespit etmek için çalışıyor. İnşallah en kısa sürede bölgedeki yaraları saracağız."

Çiftçi mahallede iletişim sorunu olmadığını belirterek, "Şu ana kadar 15 evin zarar gördüğünü bizzat tespit ettim. Bunun dışında ahırlar, depolar ve zirai aletler de sel felaketinde zarar görmüş durumda. Elektrik firması kesilen elektriğin verilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Telekom Müdürlüğümüz de çalışmalarını yapıyor. Devlet burada vatandaşı için gereken adımları atacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Pasinler Pelitli Erzurum Çevre Acil Durum Doğal Afetler Yaşam Güncel Haberler

CHP lideri Özel: Bunun adı zam değil, emekliye ihanettir

CHP lideri Özel: Bunun adı zam değil, emekliye ihanettir

 Diyarbakırlı Ramazan hoca cinayeti davasında karar: Ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Diyarbakırlı Ramazan hoca cinayeti davasında karar: Ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

 Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?

Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?

Bakmadan Geçme

Bu akşam kimin maçı var? Bugün TV'de kimin maçı var, ne maçı? 16 Temmuz bugünkü günün maçları Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 16-17 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! VETERİNERLİK BÖLÜMÜ 2024 TABAN PUANLARI ll Veterinerlik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları! 16-17 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Diyarbakırlı Ramazan Hoca olayı nedir? Ramazan Hoca'nın katili kaç yıl ceza aldı? Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili kim, ne kadar ceza aldı? Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili kim çıktı? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Seyhan, Yüreğir, Çukurova 16-17 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Selçuklu, Karatay, Meram 16-17 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Buca, Gaziemir 16-17 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Gemlik, Nilüfer, Osmangazi 16-17 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Kepez, Muratpaşa, Alanya 16-17 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik 16-17 Temmuz 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Çubuk, Beypazarı, Ayaş 16-17 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI l İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları 2024! CANLI maç izle! (BUGÜNKÜ MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Temmuz günün maçları nereden izlenir?
En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title