Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Bursa'da dün 70 dakika arayla 3.9 ve 4.2, bugün ise 4.3 büyüklüğündeki depremlerin ardından Erzurum'da da deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre; saat 16.58'de merkez üssü Köprüköy olan depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı. Vatandaşlarda korku ve paniğe neden olan sarsıntı yerin 6.92 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KANDİLLİ DEPREMİN DERİNLİĞİNİ 5 KİLOMETRE OLARAK ÖLÇTÜ

Kandilli Rasathanesi, Erzurum'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin derinliğini 5 kilometre olarak ölçtü.