Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Türkiye beşik gibi. 2 gündür sallanan Bursa'nın ardından Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.58'de yaşanan deprem yerin 6.92 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Bursa'da dün 70 dakika arayla 3.9 ve 4.2, bugün ise 4.3 büyüklüğündeki depremlerin ardından Erzurum'da da deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre; saat 16.58'de merkez üssü Köprüköy olan depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı. Vatandaşlarda korku ve paniğe neden olan sarsıntı yerin 6.92 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
KANDİLLİ DEPREMİN DERİNLİĞİNİ 5 KİLOMETRE OLARAK ÖLÇTÜ
Kandilli Rasathanesi, Erzurum'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin derinliğini 5 kilometre olarak ölçtü.