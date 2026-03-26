Haberler

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından "Erzurum Şehir Hastanesi"ne yönelik soruşturmayla ilgili açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, şehir hastanesinde yürütülen dolandırıcılık ve rüşvet soruşturması kapsamında 22 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Soruşturmanın detayları ve güvenlik tedbirleri hakkında bilgi verildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Erzurum Şehir Hastanesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 kişinin gözaltına alındığını, ifade alma, bilgi ve belge incelemeleri, teknik incelemeler ve araştırmaların titizlikle devam ettiğini bildirdi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, başsavcılık tarafından yürütülen "kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet" iddialarına ilişkin Erzurum Şehir Hastanesinde görevli sağlık personeline ve sivil kişilere yönelik soruşturmaya dair bazı basın yayın organlarında gerçeği yansıtmayan haberlerin yer alması üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği doğduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda soruşturmaya dair iddialar kapsamında 22 kişi gözaltına alınmış olup, ifade alma, bilgi ve belge incelemeleri, teknik incelemeler ve araştırmalar titizlikle devam etmektedir. Yapılan soruşturmalarla ilgili sevk ve tutuklama işlemleri yapıldığına ilişkin haberin yapıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda, kamuoyunun yanıltılmasını önlemek ve yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek amacıyla, söz konusu asılsız ve kamuoyunu yanıltıcı haberler nedeniyle ilgili içeriklere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirilmiştir. Güvenlik tedbirleri ile kararlara ilişkin ifadeler sonrası, delil durumu gözetilerek değerlendirme yapılacak olup, ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demet Akalın'ın 'Sen bir eve gel lan' dediği eşi podyuma çıktı

Demet'in "Sen bir eve gel lan" dediği eşi podyuma çıktı
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam

İntihar eden fenomenin babasıyla ilgili gerçek şaşırttı

İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı! Kimliği şoke etti

İBB davasına giren sahte gazeteci tutuklandı! Gerçek kimliği şoke etti
Gaziantep'te 5 çocuk babasını öldüren sanıkların yargılanmasına devam edildi

Sokak ortasında öldürülmüştü! İddia mide bulandırıcı
Demet Akalın'ın 'Sen bir eve gel lan' dediği eşi podyuma çıktı

Demet'in "Sen bir eve gel lan" dediği eşi podyuma çıktı
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor

Kalemi kırıldı!

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Fikret Orman ve Burak Elmas hakkında karar

Gözaltında bulunan Fikret Orman ve Burak Elmas hakkında karar