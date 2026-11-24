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Erzurum Şehir Hastanesi'nde yatarak tedavi gören çocuklar ile sağlık çalışanları, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hastanede görevli öğretmenlere pasta keserek sürpriz yaptı.

Hastane yönetimi, hastanedeki çocuklar ve sağlık çalışanları hastanede görevli Halil Elitok ve Ali İhsan Kara'ya sürpriz bir kutlama programı yaptı.

Çocuk servisinde "Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun" şeklinde yazılı pasta kesilerek gerçekleştirilen kutlamada, öğretmenlere sevgi ve teşekkür mesajları iletildi.

Çocuk öğrencilerin de katıldığı programda, duygu dolu anlar yaşandı.

Hastanede tedavi gören çocuklar ile Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu, Elitok ve Kara'ya hediyeler vererek günlerini kutladı.

Öğretmenler de kendileri için hazırlanan sürprizden dolayı çocuk öğrencilere, hastane yönetimine ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Başhekim Fakirullahoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun dönemdir hastanede eğitime katkı sunan Elitok ve Kara için Öğretmenler Günü vesilesiyle kutlama programı hazırladıklarını belirterek, "Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Hepimizin bulunduğu makamlara gelmesi noktasında da en büyük destekçilerimiz öğretmenlerimizdir. Verdikleri güzel eğitimler ve güzel yol göstermelerinden dolayı bugünlere gelmiş bulunuyoruz. Biz de başta her iki öğretmenimiz olmak üzere eğitime destek sunan herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

"Bu programdan dolayı çok onurlandık"

Öğretmen Elitok da organizasyon??????? için Başhekim Fakirullahoğlu'na, doktorlara, hemşirelere ve sağlık personeline teşekkür etti.

Hastane yönetiminin kendilerini çok güzel misafir ettiğini anlatan Elitok, "Bu programdan dolayı çok onurlandık. Müfredatımızda öğrencilere meslekleri de tanıtıyoruz. Her meslek önemlidir." diye konuştu.

Öğretmen Kara da sürprizi hazırlayanlara teşekkür ederek, "Bu değerli mesleği yaptığım için çok mutluyum. Bu değerli günde bizi hatırlayan başta başhekimimiz ve sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim. Öğretmenlik bir peygamber mesleğidir, tüm öğretmenlerin gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA