ERZURUM POLİSİ MALATYA'DAKİ ENKAZDA BULDUĞU PARAYI SAHİBİNE TESLİM ETTİ

MALATYA'da görev alan Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 33 kişinin hayatını kaybettiği Ergün Apartmanın enkazında buldukları dolar, euro ve TL'yi sahibine teslim etti.

MALATYA'da görev alan Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 33 kişinin hayatını kaybettiği Ergün Apartmanın enkazında buldukları dolar, euro ve TL'yi sahibine teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra Malatya'ya görevlendirilen Erzurum Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Çavuşoğlu Mahallesi Buhara Caddesi'ndeki Ergün Apartmanı'nın enkazında 65 bin 450 dolar, 2 bin 100 euro, 72 bin 150 TL, 1 adet Browning marka ruhsatlı tabanca, 2 adet şarjör, 447 adet 9.19 milimetre çapında fişek, 1 adet pasaport, 1 adet vergi kimlik kartı buldu. Polis, para, tabanca ve pasaportun 33 kişinin hayatını kaybettiği binanın girişinde oto lastik bayiliği yapan Mikail Özce'ye ait olduğunu belirledi.

Ekipler yapılan araştırma sonucu depremdem sağ kurtulan Mikail Özce'ye ulaşılarak para, tabanca ve pasaportunu teslim etti.