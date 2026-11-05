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Erzurum Palandöken'de tilki yiyecek ararken binaların önünde görüntülendi

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Erzurum Palandöken'de tilki yiyecek ararken binaların önünde görüntülendi
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Erzurum'da gece sıcaklığının sıfırın altına düşmesi yaban hayatını olumsuz etkilerken, Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde yerleşim yerine inen tilki yiyecek ararken görüntülendi. Bir süre binaların önünde dolaşan tilki daha sonra gözden kayboldu.

Erzurum'da yerleşim yerine inen tilki, yiyecek ararken görüntülendi.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında düştüğü kentte, olumsuz hava koşulları yaban hayatını olumsuz etkiliyor.

Merkez Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde yerleşim yerine inen tilki, yiyecek ararken görüntülendi.

Bir süre binaların önünde dolaşan tilki, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA
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