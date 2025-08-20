Erzurum Kültür Yolu Festivali Zengin Etkinliklerle Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Bakanlığın Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere düzenlediği festivalin 9. durağı Erzurum'da, kültür ve sanatı birleştiren etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri yapılıyor.

Erzurum Çocuk Kütüphanesi'nde düzenlenen masal etkinliğinde, çocuklar, yakılan ateş etrafında müzik eşliğinde güzel vakit geçirdi.

Daha sonra Otağı Çadırına geçen çocuklara, Aleyna Demir Dinç tarafından "Geleneksel Türk Masalları" anlatıldı.

Erzurum Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, AA muhabirine, Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında çocuklar için birbirinden güzel etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Otağı çadırında çocuklarla bir araya geldiklerini ifade eden Yer, "Otağ bizim için çok önemli, bizim kendi kültürümüzde Orta Asya kültüründe Anadolu kültürümüzde çok önemli olan bir mekan ve bizler bu mekanda çocuklarımızı bir araya getirdik. Buradaki duyguyu o atmosferi o hikayeleri o masalları bir şekilde onlara anlatarak kendi kültürel değerlerimizi kendi kültürel mirasımızı bu şekilde yaşatarak geçmişle, şimdiki nesil ve gelecek nesil arasında bir köprü kurma gayreti içerisindeyiz." dedi.