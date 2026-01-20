Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da olumsuz hava koşulları etkili oluyor

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava ile kar etkili oluyor.

Erzurum'da son günlerde aralıklarla yağan kar, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

Son 24 saatte metrekareye 6,6 kilogram yağış düşen kentte, kar kalınlığı 37 santimetre ölçüldü.

Yoğun yağışının ardından cadde, sokak ve kaldırımlarda kar biriken şehirde, ekipler sorumluluk bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlar sabah işe giderken araçlarında biriken karı temizledi.

Yağışın ardından soğuk havanın etkili olduğu kentte, gece sıcaklık sıfırın altında 10 derece ölçüldü. Soğuk hava nedeniyle binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Kars

Kars'ta günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü.

Sürücülerin kardan dolayı yollarla ilerlemekte güçlük çektiği kentte ekiplerin karla mücadele çalışması sürüyor.

Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

Bina çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu ilçede vatandaşlar arabalarını battaniye sararak soğuktan korumaya çalıştı, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Kuşlar ise ağaç dallarında oluşan tomurcukları yiyerek karnını doyurmaya çalıştı.

Yoldan kayan bazı araçlar vatandaşların yardımıyla çekilerek çıkarıldı.

İlçede Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor.

Kentte soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Kar yağışıyla kent geneli yeniden beyaza büründü.

Ağrı

Ağrı'da da kar yerini soğuk havaya bıraktı.

Soğuk havanın etkisiyle çatılarda buz sarkıtları oluştu.