Erzurum haber: Palandöken'e mevsimin ilk karı düştü
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Erzurum haberlerine göre Palandöken'e mevsimin ilk karı düştü Erzurum'un en yüksek tepesi olan Ejder tepesine mevsimin ilk karı düştü.
Palandöken'e mevsimin ilk karı düştü
ERZURUM - Erzurum'un en yüksek tepesi olan Ejder tepesine mevsimin ilk karı düştü. 3200 rakım olan tepe bölgesi beyaza büründü.
Palandöken İlçesinde yer alan Ejder tepesine mevsimin ilk kar tanesi düştü. 3200 rakım yükseklikte bulunan Ejder tepesi yağan kar ile beyaza büründü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz - Güncel