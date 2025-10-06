Erzurum Emniyeti'nden Çocuklara Eğitim Desteği Projesi

ERZURUM Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Çocuklar Bizim Geleceğimiz, Biz Bize Yeteriz' projesi kapsamında, eğitim fakültesi mezunu 8 gönüllü polis, 18 çocuğa sezon boyunca eğitim desteği verecek.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, personel çocuklarının akademik başarısını desteklemek amacıyla 'Çocuklar Bizim Geleceğimiz, Biz Bize Yeteriz' adıyla örnek bir eğitim projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, eğitim fakültesi mezunu olan 8 gönüllü polis memuru, ilk etapta belirlenen 18 çocuğa birebir eğitim desteği sağlayacak. Polis Eşleri Derneği Erzurum Şubesi Fahri Başkanı Aynur Karaburun'un girişimleriyle başlatılan proje ile özellikle dershane veya özel ders imkanı bulunmayan çocukların eksiklerinin giderilmesi hedefleniyor. Eğitim süresince çocukların ihtiyaçları Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından karşılanacak.

Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şubesinde projeyi başlatan Emniyet Müdürü Onur Karaburun, çocukların eğitimine büyük önem verdiklerini söyledi. Karaburun, "Polis Eşleri Derneği ile yapılan çalışmalar sonucu, eğitim desteğine ihtiyaç duyan 18 çocuk tespit edildi ve gönüllü 8 polis memuru bu çocuklara ders vermek üzere görevlendirildi. Bu projeden faydalanan çocuklarımızın çok iyi yerlere geleceklerini düşünüyorum. Bilim ve ilim yolunda onları daha donanımlı hale getireceğiz. Eksikleri varsa önce biz gidereceğiz. Erzurum Emniyet Müdürlüğü, halkın yanında olduğu gibi kendi personelinin çocuklarının da destekçisi olacak. Kendi personelimizle personelimizin çocuklarını buluşturarak ihtiyaç duydukları konularda takviye eğitim almalarını sağlayacağız" diye konuştu.

'TALEP OLMASI HALİNDE BU SAYI ARTABİLİR'

Emniyet Müdürü Onur Karaburun, eşi ve Polis Eşleri Derneği Erzurum Şubesi Fahri Başkanı Aynur Karaburun ile proje kapsamında eğitim görecek çocuklarla pasta kesti, onlara hediyeler verdi.

Basın mensuplarının sorularını da cevaplandıran Emniyet Müdürü Karaburun, ilk etapta 18 olan sayının talep olması halinde artabileceğini söyledi. Yaptıkları uygulamanın alternatif olmadığını ifade eden Karaburun, kendi aile içinde lojmanlarda, emniyet müdürlüğü içerisinde var olan güçlerini daha etkin kullanacaklarını kaydetti.