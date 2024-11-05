Erzurum'da Zekai Aksakallı Caddesi'nin Açılışı Gerçekleşti

Erzurum'da, eski Özel Kuvvetler Komutanı emekli Korgeneral Zekai Aksakallı'nın isminin verildiği caddenin açılışı yapıldı.

Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi'nde Zekai Aksakallı Caddesi için düzenlenen açılış töreni, Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterisiyle başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, şehrin yeni gelişen ve modern yüzünü gösteren caddesine devletin muhtelif kademelerinde ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemli mevkilerinde görev yapan paşanın adını vererek yaşatmak istediklerini söyledi.

Vefanın çok önemli olduğunu dile getiren Sekmen, "Biz, bu devlete ve millete emek ve hizmet vermiş unutulmayacak kahramanlarımızın adını yaşatmak istiyoruz." dedi.

Sekmen, millete hizmet etmiş kişileri ölümsüzleştirmek ve adlarını yaşatmak için isimlerini caddelere verdiklerini belirterek şöyle dedi:

"Erzurum'da şu anda yeni yollar yapıyor ve caddeler açıyoruz, açmaya devam edeceğiz. Çünkü Erzurum'u yeni baştan imar etmeye, turizmiyle, hayvancılığıyla, tarımıyla ve sanayisiyle de bütünleştirerek ayağa kaldıracağız. Su uyur düşman uyumaz. Bugün bile devletimizin etrafında ateş çemberi yanıyor. Büyük bir ateş her tarafı sarmış. Onun için uyanık olacağız. Bir ve beraber olacağız, oynanan oyunlara fırsat vermeyeceğiz. Haçlı zihniyeti dün olduğu gibi bugün de aynen devam ediyor. Paramızla alacağımız silahları bize vermiyorlar. O yüzden her sektörde büyümenin ve gelişmenin gayreti içinde olacağız."

Emekli Korgeneral Aksakallı da adı verilen caddenin açılışında bulunduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Caddeye isminin verilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Aksakallı, "Tarih boyunca dadaşlar, bağımsızlıkları ve istiklalleri için her türlü bedelleri ödeyerek kahramanca mücadele etmişlerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Milli Mücadele'nin temelinin atıldığı Erzurum Kongresi'nde tüm dünyaya haykırılan 'Vatan bir bütündür, asla parçalanamaz' şiarı son nefesimize kadar yolumuzu aydınlatan bir rehber olacaktır." diye konuştu.

Aksakallı, Erzurum Kongresi'nde şekillenen milli ruhu aynı inançla korumak zorunda olduklarını vurgulayarak şunları ifade etti:

"Ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyen haçlı ve siyonist ittifakın emelleri ve faaliyetleri hızlı bir şekilde devam etmektedir. Şan ve şerefle dolu tarihimizde gördüğümüz en alçak, sinsi ve kalleş saldırı olan 15 Temmuz darbe girişimi, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde milletimizin kahramanca direnişiyle bertaraf edilmiş ve hainlerin sinsi emelleri kursaklarında kalmıştır. Eğer darbe başarılı olsaydı ülkemiz parçalanma sürecine girecekti. Bu tarihi süreçte vatanımıza ve milletimize hizmet için yemin etmiş, kahraman ordumuzun bir komutanı olarak üstümüze düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirmek gayreti içinde olduk. Milli iradeye, ülkemizin bütünlüğüne ve bağımsızlığına kasteden Fetullahçı Terör Örgütü ve onun arkasındaki emperyalist güçlere karşı yazılan destanda bir pay ve payeye sahip olmak bizim için şereflerin en anlamlısı, iftiharların en büyüğüdür."

Konuşmaların ardından dua edildi, kurdele kesilerek caddenin açılışı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği eski Özel Kuvvetler Komutanı emekli Korgeneral Aksakallı'ya plaket verdi, Türk bayrağının yer aldığı bir tablo hediye etti.