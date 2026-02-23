Haberler

Erzurum'da zincirleme kaza: 20 yaralı

Erzurum'da zincirleme kaza: 20 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum-Erzincan kara yolunda sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ve kar, 11 aracın çarpışmasına neden oldu. TIR'a çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü kurtarıldı, 20 kişi hastaneye kaldırıldı.

ERZURUM'da sabah saatlerinde etkili olan sis ve kardan kayganlaşan yolda 11 araç çarpıştı. TIR'a çarpan otobüsün sürücüsü ekiplerin uğraşlarıyla kurtarıldı, 20 yaralı hastanelere kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde, Erzurum- Erzincan kara yolu Kandilli yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Yoğun sis ve kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda Erzurum istikametine giden 73 DV 258 plakalı TIR, kaydı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR'ın kafa kısmı ters döndü. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen 34 DGD 651 plakalı yolcu otobüsü duramayıp, ters dönen TIR'ın kafa bölümüne çarptı. Yolda ilerleyen 11 araç da kazaya karıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri araçlardan çıkarılan yaralılara ilk müdahalelerini yapıp, ambulanslarla Erzurum'daki hastanelere sevk etti.

KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Erzurum-Erzincan kara yolunun çift taraflı ulaşıma kapatıldığı kazada ekipler, araçta sıkışan otobüs sürücüsünü kurtarmak için seferber oldu. AFAD ve itfaiye ekipleri yoğun uğraşların sonunda sürücüyü bulunduğu yerden çıkarıp, ambulansla hastaneye gönderdi. Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanelerine kaldırılan 20 yaralının tedavileri sürüyor. Bölgede yaralıların sevkinden sonra kara yolunu trafiğe kapatan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası

Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
Eski polisti, kartel lideri oldu! ABD detayı operasyona damga vurdu

Ölümü ülkeyi kaosa sürükledi, eski mesleğini duyan şaşırıyor
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! 'Altın dokunuş' devri kapandı

Emeklilik hayali kuran milyonları yıkan gelişme! Bir devir kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF kanadından ülkenin konuştuğu pozisyonla ilgili gece yarısı olay açıklama

TFF kanadından ülkenin konuştuğu pozisyonla ilgili bomba açıklama
Başı kapalı, göbeği açık fotoğraf paylaşan Zeynep Bastık'a tepki var

Baş kapalı, göbek açık! İnfial yaratan fotoğraf
Ünlü ismin son görüntüsü tartışma yarattı

Tartışma yaratan kare!
Barcelona Başkanı, eline paspas alıp stadyumda temizlik yaptı

Bu adamın kim olduğunu öğrenince hayret edeceksiniz
TFF kanadından ülkenin konuştuğu pozisyonla ilgili gece yarısı olay açıklama

TFF kanadından ülkenin konuştuğu pozisyonla ilgili bomba açıklama
Nilperi Şahinkaya'nın 37. yaş günü pastasını görenler şoke oldu

Böylesi görülmedi! Pastadaki iç çamaşırı detayı olay yarattı
Diva Bülent Ersoy, iftar davetine katıldığı elbiseyle dikkat çekti

İftardaki tercihi yine olay oldu