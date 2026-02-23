Erzurum'da zincirleme kaza: 20 yaralı

ERZURUM'da sabah saatlerinde etkili olan sis ve kardan kayganlaşan yolda 11 araç çarpıştı. TIR'a çarpan otobüsün sürücüsü ekiplerin uğraşlarıyla kurtarıldı, 20 yaralı hastanelere kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde, Erzurum- Erzincan kara yolu Kandilli yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Yoğun sis ve kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda Erzurum istikametine giden 73 DV 258 plakalı TIR, kaydı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR'ın kafa kısmı ters döndü. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen 34 DGD 651 plakalı yolcu otobüsü duramayıp, ters dönen TIR'ın kafa bölümüne çarptı. Yolda ilerleyen 11 araç da kazaya karıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri araçlardan çıkarılan yaralılara ilk müdahalelerini yapıp, ambulanslarla Erzurum'daki hastanelere sevk etti.

KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Erzurum-Erzincan kara yolunun çift taraflı ulaşıma kapatıldığı kazada ekipler, araçta sıkışan otobüs sürücüsünü kurtarmak için seferber oldu. AFAD ve itfaiye ekipleri yoğun uğraşların sonunda sürücüyü bulunduğu yerden çıkarıp, ambulansla hastaneye gönderdi. Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanelerine kaldırılan 20 yaralının tedavileri sürüyor. Bölgede yaralıların sevkinden sonra kara yolunu trafiğe kapatan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

