Erzurum'da Yamaç Paraşütü Etkinlikleri İçin Bayrak Tepesi Açıldı

Erzurum'da, Çobandede Tabyası'nda yapılan bayrak tepesi, yamaç paraşütü etkinlikleriyle turizme kazandırılacak.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Valilik ve Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü işbirliğiyle inşa edilen bayrak tepenin açılışına katıldı.

Burada gazetecilere bilgi veren Çiftçi, 148 yıl önce Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı tarihi Aziziye Tabyalarına saygı yürüyüşünün ardından bu açılışı gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Geçen sene kent genelinde 23 tabya tespit ettiklerini belirten Çiftçi, bunları bakım ve onarımlarını yapmaları için kamu kurumlarına ve sivil toplum örgütlerine zimmetlediklerini anlattı.

Söz konusu tabyayı Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü'ne tahsis ettiklerini belirten Çiftçi, "Sağ olsunlar tabya ile çok yakından ilgileniyorlar. Buraya çok güzel bir bayrak direği yaptılar ve şanlı bayrağımızı diktiler. Alt tarafta da ağaçlandırma alanı, doğa sporlarının yapılacağı bir alan oluşturdular. Burayı daha da güzelleştirip alternatif bir alan oluşturacaklar." diye konuştu.

Diğer kurumların da söz konusu çalışmaya destek olduğunu anlatan Çiftçi, "Bu bölge aynı zamanda yamaç paraşütü için de kullanılabilecek. Bununla ilgili proje yapmıştık ve gerekli eğitimleri de verdik. Valilik olarak kaliteli güzel bir yamaç paraşütü alıp yapmak isteyenlerin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Macera Off-Road Arama ve Kurtarma Kulübü Başkanı Lokman Toptaş da kulübün sorumluluk sahasında çeşitli etkinlikler yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tabyamızın turizme kazandırılması için farklı faaliyetler içerisine girdik. Bunlardan birisi dijital bağımlılıkla mücadele olarak adlandırdığımız kamp ve eğitim alanı. 2 bin 300 rakımda bir alan oluşturduk. Aynı zamanda burayı fidanlarla donatıp orman yapmayı planlıyoruz. 2 bin 300 rakımdaki bayrak tepemizde 25 metrelik bir bayrak direği dikip bayrağımızı göndere çektik. İlerleyen yıllarda yerli ve yabancı turistlere tarihimizi daha iyi anlatabilecek güzel alanlar açıp, çeşitli faaliyetlerle doğa sporları ve off-road ile zenginleştirmeyi hedefliyoruz."

Programa, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kurum müdürleri ve kulüp üyeleri katıldı.