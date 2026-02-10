Haberler

Erzurum'da uzlaştırma dosyaları üzerinden fidan bağışlarıyla orman oluşturulacak

Erzurum'da uzlaştırma dosyaları üzerinden fidan bağışlarıyla orman oluşturulacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, uzlaştırma dosyalarında tarafların yapacakları fidan bağışlarıyla 'Uzlaştırma Ormanı' oluşturacak. Proje, topluma ve doğaya katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Erzurum'da, uzlaştırma dosyalarında tarafların özgür iradeleriyle yapacakları fidan bağışları sayesinde "Uzlaştırma Ormanı" oluşturulacak.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, başsavcılık tarafından "Bir Uzlaşma, Binlerce Fidan, Bir Gelecek" projesi hazırlandı.

Erzurum Adliyesi'nde düzenlenen projenin protokol imza törenine, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt ve Cumhuriyet Savcısı Duygu Silahşör Kısa katıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı ile Orman Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, uzlaştırma dosyalarında tarafların özgür iradeleriyle fidan bağışı konusunda anlaşmaları halinde "Uzlaştırma Ormanı" oluşturulması hedefleniyor.

Proje kapsamında uzlaştırma süreçlerinin yalnızca hukuki bir sonuçla değil, topluma, doğaya ve geleceğe katkı sunan manevi bir edimle (davranış) sonuçlandırılması amaçlanıyor.

Her bir fidanın uzlaşmanın kalıcı bir izine dönüşeceği projeyle, Erzurum'un kırsal yapısı ve sert iklim koşulları dikkate alındığında, ağaçlandırma çalışmalarıyla kırsal alanların yeşillendirilmesi, oksijen miktarının artırılması ve çığ ile heyelan risklerinin azaltılmasına katkı sağlanması da hedefleniyor.

Hayata geçirilen proje kapsamında yaklaşık 630 hektarlık alan ağaçlandırılacak.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı

Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı
Dünya her şeyi anlatmasını beklerken, o tek bir cümle sarf etmiş

Dünya her şeyi anlatmasını beklerken, o tek bir cümle sarf etmiş
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi

Tepkilerin odağındaki kurumda bir skandal görüntü daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi

Temizlik görevlisi, bu görüntülerin ardından işten atıldı
İnfial yaratan görüntü! İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı

İnfial yaratan görüntü! Videoyu izleyen polis hemen harekete geçti
Tel Aviv ve Atina'nın uykularını kaçıran fotoğraf! Bölgede büyük panik hakim

2 ülkenin uykularını kaçıran fotoğraf! Panik gitgide büyüyor
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde

Herkesi utandıran görüntüleri yeniden gündem oldu
Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi

Temizlik görevlisi, bu görüntülerin ardından işten atıldı
Ahmet Türk, verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu

Verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu
İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti