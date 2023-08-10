Erzurum'da traktör kazası: Çocuk ağır yaralandı
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Erzurum'un Pasinler ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk ağır yaralandı. Kaza sonucunda çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Erzurum'un Pasinler ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk ağır yaralandı.
K.Ö. (45) yönetimindeki traktör, merkeze bağlı Övenler köyünde devrildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücünün yanında oturan oğlu Yusuf Özlü (12) traktörün altında kaldı.
Vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartılan Yusuf, ambulansla Pasinler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan Yusuf Özlü, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.