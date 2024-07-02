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Erzurum'da Şiddetli Sağanak Yolları Sular Altında Bıraktı

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Erzurum'da akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli sağanak nedeniyle yollar su altında kaldı, bazı evler su bastı. Polis ekipleri alt geçitleri trafiğe kapattı ve araçların kurtarılmasına yardımcı oldu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri su birikintilerini tahliye etmek için çalışma başlattı.

Erzurum'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle yollar su altında kaldı, bazı evleri su bastı.

Kentte akşam saatlerine doğru aniden bastıran şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Birçok noktada yolların su altında kaldığı ve araçların ilerlemekte güçlük çektiği kentte, polis ekipleri alt geçitleri trafiğe kapattı. Aziziye Köprüsü alt geçidinde su birikintisinde mahsur kalan iki araç çekici yardımıyla kurtarıldı.

Öte yandan su birikintileri nedeniyle arıza yapan ve mahsur kalan bazı araç sürücüleri de ekiplerden destek istedi.

Kentteki Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki bazı evleri de su bastı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin farklı noktalarında meydana gelen su birikintilerini tahliye etmek için çalışma başlattı.

Kent genelindeki cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğu gözlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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