Erzurum'da Sağlıkçılardan Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Erzurum'da Sağlıkçılardan Gazze'ye Destek Yürüyüşü
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Erzurum'da hekim ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla sessiz yürüyüş düzenledi. 86. haftada gerçekleştirilen etkinlikte, yaşanan zulme dikkat çekildi ve insanlık adına bir çağrı yapıldı.

Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla 86. haftada "Sessiz Yürüyüş"lerini sürdürdü.

Kent merkezindeki tarihi Lalapaşa Camisi'nin önünde bir araya gelen hekimler ile sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları dövizler ve pankartlarla Yakutiye Medresesi önüne kadar yürüdü.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatri Uzmanı Özgür Esmeray, grup adına yaptığı açıklamada, bugün burada vicdanları sarsan, insanlığı sorgulatan bir gerçekliği tekrar dile getirmek için toplandıklarını söyledi.

"Bu yaşananlar sadece bir coğrafyanın değil, tüm insanlığın sınavıdır"

7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 60 bine yakın insanın hayatını kaybettiğini, önemli bir kısmının da çocuk olduğunu vurgulayan Esmeray, şunları kaydetti:

"Bu yaşananlar sadece bir coğrafyanın değil, tüm insanlığın sınavıdır. Bugün Gazze'de sustuğumuz her çocuğun çığlığı, yarın bizim vicdanlarımızda yankılanacaktır. Unutmayalım ki zulme sessiz kalan da zalim kadar sorumludur. Bizler sessiz hekim yürüyüşümüzle bu sessizliği bozmaya çalışıyoruz. Gazze'de sadece çocuklar değil, aynı zamanda insanlık ölüyor. Bizler ekran başında izlerken, bir çocuk orada annesinin cansız bedenine sarılıp ağlıyor. Bizler bu zulmü normalleştirmeye çalışanlara karsı dimdik duracağız. Boykottan asla taviz vermeyeceğiz. Dualarımızdan Gazze'yi eksik etmeyeceğiz. Bizler çok iyi biliyoruz ki, zulüm payidar olamaz."

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Güncel
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