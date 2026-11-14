Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için 157. hafta sessiz yürüyüşe çıktı

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla sessiz yürüyüşlerini 157. haftada da sürdürdü.

Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Aile Hekimliği Uzmanı Muhammet Mutlu, Gazze'de son günlerde etkili olan yağışların bölgede yaşanan insani krizi daha da ağırlaştırdığına dikkati çekti.

Gazze'deki insanların açlık, olumsuz hava koşulları, İsrail saldırıları ve abluka nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini belirten Mutlu, "Bir taraftan açlık, bir taraftan olumsuz hava koşulları, bir taraftan kana doymamış terörist devlet İsrail'in saldırıları, bir taraftan abluka, bir taraftan da suskun 2 milyar Müslüman... Kardeşlerimiz çok zor durumda. Her ne olursa olsun hayata tutunan ve 'Elhamdülillah' diyen bu asil milleti yalnız bırakan bizler, yediğimiz yemekten, içtiğimiz sudan, oturduğumuz sıcak evlerden utanıyoruz. Bu zulüm nereye kadar devam edecek ya da bu zulüm karşısındaki suskunluğumuz ve pasifliğimiz daha ne kadar sürecek? Hani nerede ateşkes ve şartları? Nerede garantör ülkeler? Daha kaç ihlal yaşanmalı, daha kaç masum çocuk teröristler tarafından öldürülmeli? Daha kaç bebek açlıktan, soğuktan veya hastalıktan ölmeli?" dedi.

Yıllardır meydanlardan Gazze için seslerini duyurmaya çalıştıklarını ifade eden Mutlu, "Vicdan sahibi insanlar, harekete geçin, bir şeyler yapın, bu zulmü durdurun. Ey Müslüman devletler, harekete geçin, bir şeyler yapın, bu zulmü durdurun. Buna da gücünüz yetmiyorsa bari adam gibi boykot yapın." diye konuştu.

Grup, yapılan duanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA