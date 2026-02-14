Haberler

Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için sessiz yürüyüşlerini 118. haftada sürdürdü

Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için sessiz yürüyüşlerini 118. haftada sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla 118. haftada sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte, Gazze'de hayatını kaybedenler anıldı ve saldırılar kınandı.

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve yaşanan zulme dikkati çekmek amacıyla başlattıkları sessiz yürüyüşlerini 118. haftada da devam ettirdi.

Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktor ile tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, bayrak eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan aile hekimi Ahmet Kar, İsrail'in saldırılarında Gazze'de yaşamını yitirenlere rahmet diledi.

İsrail saldırılarını kınayan Kar, "118 haftadır burada içimizdeki utanç ve sızıyla bir araya geliyor, birbirimizle dertleşiyoruz. Dünyanın farklı noktalarında yaşanan zulümlere çareler aramaya çalışıyoruz." dedi.

Kar, şunları kaydetti:

"Dünyamızda yaşadıkları şehrin üzerine binlerce ton bomba atılan çocuklar, kadınlar ve yaşlılar var. Kendilerine insani yardım ve ilaç ulaşması engellendiği için açlıktan ve hastalıktan vefat edenler var. Evleri bombalarla enkaz haline getirildiği için yaşamak zorunda bırakıldıkları yağmur sularının altındaki çadırlarda soğuktan titreyen bebekler var. Siyonist işgalciler ve onları coğrafyamızın kalbine bir hançer gibi yerleştirerek dünya üzerinde düzensizliği, güvensizliği ve kaosu körükleyen ileri derecede kapitalistleşmiş ulus ötesi iktisadi ve siyasi seküler dünya düzeni, insanlığımızı ve nesillerimizi yaydığı hastalıklı nefesle ifsad ediyor."

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Kent felaketi yaşıyor! Restoran bile akıntıya kapıldı

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran yok oldu gitti
83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşinin boğazını kesti

83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşini vahşice öldürdü
Ulaş Tuna Astepe'den aşk iddialarını güçlendiren hamle

Ünlü oyuncudan beklenmedik hamle
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Emeklilik teklifi Meclis'te
Yeni açılan mağazada ürünler öyle bir fiyata satışa çıktı ki millet birbirini ezdi

Ürünleri öyle bir fiyata satışa çıkardılar ki millet birbirini ezdi
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı

Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Fatih Terim'den heyecanlandıran paylaşım: Hani derler ya, çok yakında

Terim sessizliğini bozdu, herkesi heyecan sardı: Çok yakında
Yapımı 4 gün sürüyor, tam bir şifa deposu

Yapımı 4 gün sürüyor, tam bir şifa deposu