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Piknikçi gençler yuvasına girmeye çalışan sincabı görüntüledi; 'Gel cağ kebabı ye'

Piknikçi gençler yuvasına girmeye çalışan sincabı görüntüledi; 'Gel cağ kebabı ye'
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Erzurum'da pikniğe giden arkadaş grubu, yuvasına girmeye çalışan sincabı görüntüledi. Muhammet Doğan, sincaba 'Gel cağ kebabı ye toprakla uğraşma' diyerek seslendi. Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

ERZURUM'da pikniğe giden arkadaş grubu, yuvasına girmeye çalışan sincabı görüntüledi. Gruptaki Muhammet Doğan, sincaba " Gel cağ kebabı ye toprakla uğraşma" diye seslenirken, görüntüler sanal medyada büyük ilgi gördü.

Palandöken ilçesindeki Tekedere Piknik Alanı'na giden bir grup arkadaş, eşyalarını alana indirirken yuvasına girmek isteyen 'Anadolu gelengisi' olarak bilinen yer sincabını gördü. Su bidonunun altında kalan yuvasına girmeye çalışan sincabı cep telefonuyla görüntüleyen Muhammet Doğan, "Giremiyor musun, ora senin yuvan mı?" diye seslendi. Yuva üzerindeki su bidonunun kaldırılması sonrası yer sincabı bir süre etrafını izledi. Sincabı görüntülemeye devam eden Muhammet Doğan, bölgeden uzaklaştığını görünce "Nere gidiyorsun? Gel gel et yiyelim. Gel cağ kebabı ye toprakla uğraşma. Cağ kebabı ye kendine gel" diye seslendi.

Yaşananlara ilişkin görüntüler, paylaşıldığı sanal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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