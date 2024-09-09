Erzurum'da öğrenciler Aziziye Tabyaları'nda ilk ders heyecanı yaşadı

Erzurum'da yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile bin 365 okuldaki 176 bin 474 öğrenci, dersbaşı yaptı. Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları'nda eğitim gören öğrenciler de 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nda çarpışmalara sahne olan, Nene Hatun'un da mezarının bulunduğu Aziziye Tabyaları'nda, bugün ilk ders heyecanı yaşadı. Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüslerle tabyaların giriş noktasına kadar gelen öğrenciler, burada ellerinde Türk bayrakları ile yaklaşık 1 kilometre yürüdü. Öğrenciler, daha sonra emekli fizik öğretmeni, araştırmacı yazar Abdurrahman Zeynal'ın tarihi anlatan 'Aşk-ı Vatan' dersini dinledi. Dersin ardından öğrenciler ile protokol üyeleri, Nene Hatun'un mezarını ziyaret edip, kırmızı karanfil bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel