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Erzurum'da öğrenciler Aziziye Tabyaları'nda ilk ders heyecanı yaşadı

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Erzurum'da yeni eğitim öğretim yılına başlayan öğrenciler, Osmanlı-Rus Savaşı'nda çarpışmalara sahne olan Aziziye Tabyaları'nda ilk ders heyecanı yaşadı. Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüslerle tabyaların giriş noktasına kadar gelen öğrenciler, burada Türk bayrakları ile yaklaşık 1 kilometre yürüdü. Daha sonra emekli fizik öğretmeni Abdurrahman Zeynal'ın tarihi anlatan dersi dinleyen öğrenciler, Nene Hatun'un mezarını ziyaret etti.

ERZURUM'da yeni eğitim öğretim yılına başlayan öğrenciler, 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nda çarpışmalara sahne olan Aziziye Tabyaları'nda ilk ders heyecanı yaşadı.

Erzurum'da yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile bin 365 okuldaki 176 bin 474 öğrenci, dersbaşı yaptı. Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları'nda eğitim gören öğrenciler de 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nda çarpışmalara sahne olan, Nene Hatun'un da mezarının bulunduğu Aziziye Tabyaları'nda, bugün ilk ders heyecanı yaşadı. Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüslerle tabyaların giriş noktasına kadar gelen öğrenciler, burada ellerinde Türk bayrakları ile yaklaşık 1 kilometre yürüdü. Öğrenciler, daha sonra emekli fizik öğretmeni, araştırmacı yazar Abdurrahman Zeynal'ın tarihi anlatan 'Aşk-ı Vatan' dersini dinledi. Dersin ardından öğrenciler ile protokol üyeleri, Nene Hatun'un mezarını ziyaret edip, kırmızı karanfil bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Abdurrahman Zeynal Nene Hatun Osmanlı Aziziye Erzurum Eğitim Güncel

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