Otomobildeki uyuşturucuyu Hera buldu; 2 şüpheli tutuklandı
Erzurum'da durdurulan otomobilde yapılan narkotik aramada 23 kilo 250 gram skunk ve 11 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

ERZURUM'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde narkotik arama köpeği Hera ile yapılan aramada 23 kilo 250 gram skunk ve 11 kilogram metamfetamin ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Narkotik madde arama köpeği Hera'nın da katıldığı aramada otomobilin bagaj bölümünde 23 kilo 250 gram skunk, 11 kilogram metamfetamin bulundu. Aramada ayrıca 1 ruhsatsız tabanca, 15 fişek, 3 bin 915 TL ile 5 bin ABD doları ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan A.K. (44) ve S.K. (41) isimli şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
