Erzurum'da Meme Kanseri Tarama Polikliniği Açıldı

Erzurum'da Meme Kanseri Tarama Polikliniği Açıldı
Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında 'Tarama Polikliniği' hizmete açtı. Kadınların meme muayenesi ve kanser taramalarına katılmaları teşvik ediliyor.

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında "Tarama Polikliniği" hizmete açıldı.

Hastanenin Genel Cerrahi Kliniğince, Tıp Fakültesi'nin Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı ve İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) desteğiyle kanserde erken tanı ve tedavi amacıyla hizmete açılan "Tarama Polikliniği"nde, kadınların meme muayenesi olup kanser taramalarına katılmaları sağlanacak.

Sağlıkçılar, ekim ayı boyunca hastane girişinde kurulan "pembe masa"da kadınları meme kanserine yönelik bilgilendirip tarama ve muayene için polikliniğe yönlendirecek.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay, AA muhabirine, ekim ayının tüm dünyada meme kanseri farkındalık ayı olarak kutlandığını hatırlatarak, bu hastalıktan erken tanı ve tedaviyle kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Farkındalık ayı kapsamında hastanede meme kanseri tarama polikliniği açtıklarını anlatan Akçay, "40 yaş ve üzeri kadınların buraya gelmesini, meme muayenelerinin yapılmasını ve mamografi çekimlerini yaptırmalarını istiyoruz. Böylece olası bir hastalık erken dönemde ortaya çıkacak ve tedavisi daha kolay, basit olacak." dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Alkan Melikoğlu ise meme kanserinin toplumda en çok görülen kanserlerin başında yer aldığını, erken tespit edilmesi durumunda yüz güldürücü tedavi seçeneklerin olduğunu vurguladı.

Bütün kadınları hastanedeki tarama polikliniğine davet eden Melikoğlu, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

KETEM sorumlu hekimi Elif Özkan da ekim ayının çok önemli bir ay olduğunu belirterek, "Tüm halkımızı taramaya davet ediyor, mutlaka kendi kendine meme muayenesi polikliniğine uğramalarını ve taramalarını ihmal etmemelerini istiyoruz. Tüm ilçelerde KETEM aracılığıyla kendi kendine meme muayenesi poliklinikleri de kurduk. Mobil tırla herkese ulaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
500
