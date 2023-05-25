Erzurum'da lise öğrencileri depremzedelere yardım için tiyatro oyunu sergiledi

Erzurum'daki Aziziye Kaymakamlığı Adnan Menderes Anadolu Lisesi Tiyatro Kulübü öğrencileri, Malatya'daki depremzedeler için Anton Çehov'un 'Vanya Dayı' adlı oyunu sahneledi ve 20 bin lira yardım topladı. Oyundan elde edilen gelir, Hanımın Çiftliği 100. Yıl Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu'na bağışlanacak.

Erzurum'da lise öğrencileri, depremde etkilenen okullara yardım toplamak amacıyla tiyatro oyunu sergiledi.

Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde "Çevreye Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi" çerçevesinde Aziziye Kaymakamlığı Adnan Menderes Anadolu Lisesi Tiyatro Kulübü öğrencileri, Malatya'daki okullar için sahneye çıktı.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gösteri Sanatları Merkezi Konferans Salonu'nda sahnelenen, Anton Çehov'un yazdığı, İsmail Demir'in yönettiği "Vanya Dayı" adlı oyun sahnelendi.

Lise Müdürü Ayhan Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyundan ele edilen gelirin Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Hanımın Çiftliği 100. Yıl Atatürk İlkokulu ve Ortaokuluna bağışlanacağını söyledi.

Kendi okullarıyla eşleştirilen iki kardeş okula yardım için harekete geçtiklerini ve velilerle toplantı düzenleyerek yardım topladıklarını ifade eden Yanık, "Öğrencilerimizden ve velilerimizden ayni yardım topladık. Bu yeterli olmayınca Değerler Kulübümüzle bu işi daha nasıl zenginleştirebiliriz diye çalışma başlatarak esnaftan ve iş adamlarından yardım topladık. Topladığımız bağışlar yetersiz olunca Tiyatro Kulübü'nün 5 Mayıs'ta oynadığı oyunu güncelleyerek tekrardan sahneye aldık." dedi.

Yardımlar ve tiyatro oyunundan 20 bin lira topladıklarını ifade eden Yanık, şöyle konuştu:

"Buradan elde ettiğimiz gelirler oradaki çocuklarımızın ihtiyaçları içindir. Tabii ilerleyen zamanlarda önümüzdeki eğitim öğretim yılında inşallah bunu daha da zenginleştireceğiz. Elbette bu süreci sürdüreceğiz ama o çocuklara yardım etmenin yanı sıra kendi öğrencilerimize milli, manevi ve kültürel değerlerimizi aktarmak, onların yaşam biçimi haline dönüşmesini sağlamak, çocuklarımıza bu duyarlılığı oluşturmak ve bu empatiyi kurabilmek adına böyle bir çalışma yaptık. Özellikle tiyatro kulübündeki çocuklarımız çok katkılı ve çok özgüvenli çalıştı. Çocuklarımız burada bir sorumluluk kazandı."