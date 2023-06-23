Erzurum'da Köşeyolu Mahallesi'nde Yangın: 12 Ev ve 4 Ahır Zarar Gördü

Erzurum'un Pazaryolu ilçesine bağlı Köşeyolu Mahallesi'nde çıkan yangın sonrası Vali Okay Memiş, 12 ev ve 4 ahırın zarar gördüğünü belirterek vatandaşlara 125 bin lira yardım yapılacağını açıkladı. Yangında can kaybı olmazken, AFAD ve Kızılay ekipleri bölgede yardım çalışmalarına devam ediyor.

Pazaryolu ilçesinin 40 hane ve yaklaşık 70 nüfuslu kırsal Köşeyolu Mahallesi'ndeki bir evde 21 Haziran saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki evlere de sıçradı. İlk belirlemelere göre elektrik tellerinin birbirine temas etmesiyle çıkan kıvılcımların neden olduğu yangına Pazaryolu, İspir, Erzurum ve Bayburt'tan 7 itfaiye aracı, 2 su tankeri, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 2 arozöz ve jandarma ekipleri müdahale etti. Yangın akşam saatlerinde kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında 12 ev ve eklentileriyle ahırlar zarar gördü. AFAD ekipleri, evleri yanan 12 afetzede için çadır kurdu, yatak, yorgan, yastık, battaniye ve gıda maddesi dağıttı. Kızılay da mahallede gün boyu çay, çorba ve kuru gıda dağıtımı yapmaya başladı.

"Orada bulunan tüm vatandaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Yangında evlerini kaybeden hane halkımızın en kısa sürede tüm sorunlarını çözeceğiz. Hiçbir vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz müsterih olun. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi tekrardan iletiyorum."