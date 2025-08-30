Erzurum'da Köprüden Düşen Otomobilde 1 Ölü, 1 Yaralı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, köprüden Karasu Çayı'na düşen otomobilde sürücü hayatını kaybetti, bir yolcu yaralandı. Dalgıçlar kaybolan bir başka kişiyi aramak için çalışmalara devam ediyor.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde köprüden Karasu Çayı'na düşen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Erzurum-Erzincan kara yolunda Eray Kılbaş (21) idaresindeki 25 ADH 366 plakalı otomobil, Gümüşseren Küme Evleri mevkisinde trafiğe kapalı yola girerek yapım aşamasındaki köprüden Karasu Çayı'na düştü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ekipleri ve Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK) ile AFAD dalgıçları sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Eray Kılbaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan Nazlı Köseoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada çayda kaybolan İlknur Sağsöz'ün bulunması için dalgıçların çalışmaları sürüyor.

AFAD ekipleri, çay çevresinde dronla da arama çalışması yürütüyor.

Sürücünün cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
