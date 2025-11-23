Haberler

Erzurum'da Komşusunu Vurup Kaçan Selçuk K. Gözaltına Alındı

Erzurum'da Komşusunu Vurup Kaçan Selçuk K. Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Aziziye ilçesinde komşusuyla kavga eden Selçuk K., tabancayla Emre G.'yi yaraladıktan sonra gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ERZURUM'da komşusu Emre G.'yi (36) tabancayla yaraladıktan sonra evinde otururken gözaltına alınan Selçuk K. (38), kendisini görüntüleyen gazeteciye, "Benim olayla alakam yok, böyle bir talihsizlik olmuş" dedi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Aziziye ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk K., henüz bilinmeyen bir nedenle kavga ettiği komşusu Emre G.'ye tabancayla ateş açtı. Bacağına isabet eden kurşun ve başından darp sonucu yaralanan Emre G., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından evine geçen Selçuk K., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kendisini görüntüleyen gazeteciye, "Benim olayla alakam yok, böyle bir talihsizlik olmuş. Evde oturuyordum kapı çaldı, 'polis' dediler açtım. Ben yapmadım suçsuzum" dedi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede yaralamada kullanıldığı değerlendirilen tabancayı buldu. Hastanede tedavisi devam eden Emre G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Motorine 2 lira 44 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Dev indirim geliyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTansu:

Finansal özgürlüğün neden bu kadar önemli olduğunu vurgulayan anlar işte böyle anlardır. Yıllar önce Nelson FY'nin stratejisini ve becerilerini keşfettim ve bir şans vermeye karar verdim. Yatırım yaptım ve 370.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Şimdi, hayat zorlaştığında ihtiyaç sahiplerine destek olabiliyorum. Geleceğinizin kontrolünü elinize almaya hazırsanız, Telegram'da "Nildatrading" adresinden Nelson ile iletişime geçin ve hemen başlayın.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
TikTok'ta büyük kepazelik: Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı

Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı
Emine Erdoğan Güney Afrika'da Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti

Emine Erdoğan Güney Afrika'da Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti
Apartmanda doğal gaz patlaması! Ev kısa sürede küle döndü

Gece yarısı korkutan patlama! Daire kısa sürede küle döndü
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i adeta gol oldu yağdı

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i gol oldu yağdı
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! CHP yönetimine çok sert Terörsüz Türkiye süreci eleştirisi

CHP'de kavga büyüdü! Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.