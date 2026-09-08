Erzurum'da kırsaldaki 150 mahalleye yangın söndürme tankeri desteği

Erzurum'da kırsal mahallelerde meydana gelebilecek yangınlara kısa sürede müdahale edilmesi amacıyla 150 mahalleye 3 ton kapasiteli traktör arkası yangın söndürme tankeri dağıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentteki Miting ve Etkinlik Alanı'nda "2. Etap Traktör Arkası Yangın Söndürme Tanker Dağıtım Töreni"nde yaptığı konuşmada, önemli bir hizmeti faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Kentin geniş kırsal bir coğrafyaya sahip bulunduğunu, arazisinin engebeli olduğunu ifade eden Sekmen, şöyle konuştu:

"Zaman zaman ihtiyaç hasıl oluyor, itfaiye birim merkezlerinden yangın yerine ulaşmakta zaman zaman gecikme olabiliyor. Çünkü önemli bir mesafe var. Bunun için mahallelerde gerek yangın söndürme vanaları, gerekse de yangın söndürme tankerlerini ulaştırmak suretiyle bu tip ihtiyaç hasıl olduğunda vatandaşımızın fazla zarara uğramadan o ihtiyaçlarını gidermek üzere bir çalışma başlattık ve yürüyor. Daha önce 50 tanker dağıtmıştık, bu yıl 150 tanker dağıtıyoruz. 1200 yerleşim yerimizin tamamında en az bir tanker olacak şekilde bir planlama yapacağız. Bu önemli bir ihtiyaç. Bu yıl takribi olarak 13 milyarlık bir yatırım yapıyoruz. Bütçesinin yüzde 70'ini yatırıma ayıran bir belediye ünvanımız var."

Vali Yardımcısı ve Vali Vekili Orhan Ayaz ise tankerlerin ihtiyaç halinde en büyük güvenceleri olduğunu belirtti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde hayata geçirilen bu projenin ikinci etabıyla köyler ve mahallelerin olası yangın tehlikelerine karşı daha güçlü ve hazırlıklı hale geldiğini anlatan Ayaz, "Yangınla mücadelede başarının sırrı, alevler büyümeden ilk dakikalarda gerçekleştirilen hızlı ve yerinde müdahalelerdir. Bugün dağıtımını gerçekleştirdiğimiz bu tankerler, alevlerin orman alanlarımıza ve yerleşim yerlerine sıçramasını önleyecek ilk savunma hattımız olacaktır. Muhtarlarımız ve köylülerimizin sahiplenmesiyle bu ekipmanlar köylülerimizin en büyük koruyucusu olacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından araçların tanıtımı yapıldı, mahalle muhtarlarına 3 ton kapasiteli traktör arkası yangın söndürme tankerlerinin teslim tutanakları verildi.

Programa, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, ilçe belediye başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA