Haberler

Erzurum'da "Filistin ve Sudan" için yardım kermesi düzenlendi

Erzurum'da 'Filistin ve Sudan' için yardım kermesi düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Kızılay Erzurum Şubesi tarafından düzenlenen kermesten elde edilecek gelir, Filistin ve Sudan halkına yardım için kullanılacak. Kermeste hayırseverlerin hazırladığı yemekler ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Türk Kızılay Erzurum Şubesince düzenlenen kermesten elde edilecek gelir, Filistin ve Sudan halkına yardım için gönderilecek.

Erzurum Valiliği öncülüğünde Yakutiye, Palandöken ve Aziziye kaymakamlıkları ile diğer kurumların destekleriyle Filistin ve Sudan için "Bir alışveriş, bir umut" sloganıyla kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde kermes düzenlendi.

Kermeste, hayırseverlerin hazırladıkları yemekler, yaptıkları hediyelik eşyalar ve diğer malzemeler satışa sunuldu.

İki gün sürecek kermesten elde edilecek gelir, Türk Kızılay aracılığıyla Filistin ve Sudan halkına ulaştırılacak.

Türk Kızılay Erzurum İl Merkez Başkanı Hüseyin Bekmez, AA muhabirine, Gazze ve Sudan'da son zamanlarda elim olaylar yaşandığını söyledi.

Bölgedeki insanların açlık ve barınma sorunlarıyla mücadele ettiğini belirten Bekmez, şunları kaydetti:

"Türkiye, buradaki insanlara her zaman yardım ediyor. Kızılayımız son olarak 2 bin tonluk 12'nci tırını geçen hafta bölgeye gönderdi. Gazze'de şu an yardım faaliyetleri devam ediyor. Türk Kızılay günlük 35 bin kişiye Gazze'de sıcak yemek ikram ediyor. Sadece yemek değil, giyecek ve barınma imkanları sunuyor. Biz de buna katkı sağlamak için Erzurumlulardan topladığımız malzemeleri yine Erzurumlulara satarak Kızılaya katkı sağlayacağız. Buradan elde edilen gelirleri de Gazze ve Sudan'a ulaştıracağız."

Bekmez, Türk Kızılay Erzurum Şubesi olarak 2025 yılı içerisinde yapılan etkinlikler kapsamında yaklaşık 4 milyon lira civarında bir yardım toplandığını ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında

81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
30 bin dolarlık kabus! Kiev'e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor

Ülkenin başkentine 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor
Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok

Kent merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım durdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evde 5 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi kalktı

Evde 5 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi kalktı
Markete giden anne dönüşte 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı

Markete giden anne dönüşte hayatı boyunca unutamayacağı bir acı yaşadı
Boşanma aşamasındaki eşini eve kadar takip etti, sonrası korkunç

Eve kadar takip etti, saçından tutup sokağa çıkardı! Sonrası korkunç
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Becao'dan şok talep

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Becao'dan şok talep
Evde 5 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi kalktı

Evde 5 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi kalktı
Denizi olmayan ilde üretilip Rusya ve Japonya'ya satıyor

Denizi olmayan ilde üretilip Rusya ve Japonya'ya satıyor
Türkiye'nin ana arterinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı

Türkiye'nin ana arteri şu an bu durumda! Ekipler alarma geçti