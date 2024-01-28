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Erzurum'da karayoluna çığ düştü

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Erzurum'da karayoluna çığ düştü Faciaya ramak kala Erzurum-Bayburt Karayolu Aşkale ilçesi yakınlarında karayoluna çığ düştü.

Erzurum'da karayoluna çığ düştü

Faciaya ramak kala

ERZURUM - Erzurum- Bayburt Karayolu Aşkale ilçesi yakınlarında karayoluna çığ düştü.

Alınan bilgiye göre bu akşam 21.00 sıralarında a Aşkale - Bayburt karayolu güzergahı yeni tünel mevkiinde çığ düşmesi yaşandı. Dünden beri yağan aşırı kar yağışı sonucu, Kop Dağı, Yeni Tünel mevkiindeki kar kütlesi çığ olarak karayoluna düştü. O esnada karayolundan geçen özel bir şirkete ait araç ve içindekiler saliseler içerisinde çığ altında kalmaktan kurtuldu. Kop Dağı geçidinde aralıksız olarak çalışan Aşkale Karayolları ekipleri olay yerine ivedilikle ulaşarak devasa kar kütlesini temizleme işlemi yapmaya başladı. İçinde hasta olan bir ambulans için karayolundan yer açılarak ambulansa yol verildi.

Düşen çığın ve karayolunun temizleme işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kop Dağı Erzurum Bayburt Aşkale Güncel Haberler

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