Erzurum'da Kar Kalınlığı 70 Santimetreyi Geçti

Erzurum'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası Palandöken Kayak Merkezi'ndeki kar kalınlığı 70 santimetreyi geçti. Konaklı Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Kar yağışı, kayak tutkunlarını sevindirdi.

Palandöken'de etkili olan kar yağışı Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder 3200 A.Ş. görevlileri tarafından dronla görüntülendi.

Konaklı Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

