Erzurum'da 7 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Karayazı ilçesinde yapılan operasyonda 7 düzensiz göçmen yakalanırken, insan kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri, konuyla ilgili operasyonlarını sürdürüyor.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde 7 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma yürüttü.

Bu kapsamda yapılan çalışmada, ilçede 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Konuyla ilgili Erzurum ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüpheli, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri
