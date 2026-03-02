Erzurum'da 7 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Karayazı ilçesinde yapılan operasyonda 7 düzensiz göçmen yakalanırken, insan kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri, konuyla ilgili operasyonlarını sürdürüyor.
Erzurum'un Karayazı ilçesinde 7 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma yürüttü.
Bu kapsamda yapılan çalışmada, ilçede 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Konuyla ilgili Erzurum ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüpheli, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.
Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri