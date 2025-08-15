Erzurum'da İnşaat İşçisinin Feci Ölümü

Erzurum'da İnşaat İşçisinin Feci Ölümü
Erzurum'da çalıştığı inşaatın 3. katından düşen 34 yaşındaki işçi Sedat K., olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından gelen sağlık ekipleri, işçinin düşme anını kaydeden güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Erzurum'da çalıştığı apartman inşaatının 3. katından düşen işçi, hayatını kaybetti.

Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Otağ Sokağı'ndaki inşaatın 3. katında çalışan Sedat K. (34), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede işçinin, olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Zemindeki demir parçalarının kafasına saplandığı belirtilen Sedat K. ile aynı inşaatta çalışan yakınları, olay yerinde gözyaşı döktü.

Olay yeri inceleme çalışmasının ardından işçinin cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Bu arada işçinin inşaattan düşme anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
