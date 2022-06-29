Büyükşehir'den ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda kartı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükşehir'den ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda kartı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Büyükşehir'den ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda kartı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, maddi durumdan yoksun olan vatandaşlara Kurban Bayramı öncesi gıda kartı verdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, maddi durumdan yoksun olan vatandaşlara Kurban Bayramı öncesi gıda kartı verdi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda kartı dağıtıldı. Büyükşehir'in gıda kartı dağıtımı yaptığı ihtiyaç sahibi aileler, bu kartlarla istedikleri zaman kentte belirlenen yerlerde Kurban Bayramı öncesi bayram alışverişlerini yapabilecekler. Bu arada Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi 2500 aileye günlük 9 bin, aylık ise 260 bin ekmek dağıtımı yapılıyor.

Öte yandan Gülahmet Semti Yeğenağa İş Merkezi'nde Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Hayır Çarşısı'nda ise gelir sahibi olmayan veya alt gelir grubuna sahip engelli, yetim, öksüz ve hastalık sebebiyle çalışamayan ihtiyaç sahibi ailelere de 8 yıldır çeşitli yardımlarda bulunuluyor. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kurban Bayramı Erzurum Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title