Erzurum'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 7 evden hırsızlık yapılmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre JASAT dedektifleri ile Köprüköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 Ekim'de 7 evden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerce yürütülen titiz çalışmalar neticesinde hırsızlık zanlısı tespit edildi.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada evlerden çalınan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.