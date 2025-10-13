Erzurum'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı
Köprüköy ilçesinde 7 evden hırsızlık yapıldığına dair soruşturma sonucunda bir şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri, hırsızlık olayına karışan zanlıyı tespit edip, ele geçirilen malzemelerle birlikte yakaladı.
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 7 evden hırsızlık yapılmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre JASAT dedektifleri ile Köprüköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 Ekim'de 7 evden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekiplerce yürütülen titiz çalışmalar neticesinde hırsızlık zanlısı tespit edildi.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramada evlerden çalınan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel