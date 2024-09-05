Hafriyat kamyonuyla çarpışan pikap hurdaya döndü! 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Erzurum'da hafriyat kamyonu ile pikabın çarpıştığı korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır şekilde yaralandı.
Erzurum'un Aziziye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafriyat kamyonu ile pikap çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır şekilde yaralandı. Yaralılar helikopterle hastaneye sevk edildi.
M.K.A'nın kullandığı 53 EF 483 plakalı pikap, Erzurum-İspir kara yolu Üçköse Mahallesi mevkisinde İ.K. idaresindeki 06 FV 0665 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
PİKAP SÜRÜCÜSÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Kazada pikaptaki A.İ.A, B.S. ve M.B. hayatını kaybetti, sürücüler yaralandı. Yaralı sürücüler ile cenazeler, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastanelere gönderildi. Pikap sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.