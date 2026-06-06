Erzurum'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü
Erzurum'un Karayazı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Erzurum'un Karayazı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
E.İ'nin (58) kullandığı 34 NHZ 027 plakalı hafif ticari araç, Aşağı İncesu mevkisinde yoldan çıkarak araziye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçtaki H.M. (67) ve N.İ. (52) ile 2 yaşındaki Y.A.M. hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile D.Y. (31), L.M. (39) ve Z.P. (57) kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Talha Koca