Erzurum'da Firari Hükümlü Yakalandı

Erzurum'da 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Erzurum'da hakkında 8 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre JASAT ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Palandöken ilçesinde yaptıkları çalışmalarda "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 8 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
