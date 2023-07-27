Erzurum'da Faytoncuların Eylemi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından çevreye rahatsızlık verdikleri ve trafiği tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle faaliyetlerinin durdurulması istenen faytoncular, eylem yaptı. Cumhuriyet Caddesini trafiğe kapatan faytonculara Yunus ve çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından çevreye rahatsızlık verdikleri ve trafiği tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle faaliyetlerinin durdurulması istenen faytoncular, eylem yaptı. Cumhuriyet Caddesini trafiğe kapatan faytonculara Yunus ve çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

Yaz mevsimiyle birlikte Cumhuriyet caddesinde vatandaşları gezdiren faytonculara çevreye rahatsızlık verdikleri ve trafiği tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından faaliyetlerini durdurmaları yönünde tebliğde bulunuldu. Tebliğe rağmen kentin en işlek merkezi Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşları gezdirmek isteyen faytoncuları trafik ekipleri uyardı. Bunun üzerine fayton sürücüleri Cumhuriyet Caddesini trafiğe kapatarak eylem yaptı. Kalabalığın gözleri önünde ellerindeki bıçaklarla kendilerine zarar veren faytonculara, Yunus polisleri müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Vatandaşların çığlıkları arasında kendisini yaralayan bir kişi ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, polis 1'i çocuk yaşta 8 kişiyi gözaltına aldı.Faytonlarda kullanılan atlar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.