Erzurum'da Evin Damı Çöktü: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, dün akşam saatlerinde Pasinler ilçesinde toprak evin damının çökmesi sonucu 2 çocuğun öldüğü olayda, yaralı 4 kişiden biri olan annenin hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.

Vali Çiftçi, gazetecilere, dün saat 21.00 sularında ilçeye bağlı Porsuk Mahallesi'nde tek katlı evde çökme meydana geldiğini hatırlattı.

İlk belirlemelere göre 6 kişinin göçük altında kaldığını ifade eden Çiftçi, "3 kişi kendi çabalarıyla göçüğün altından çıkmayı başardılar. Diğer 3 kişiyi de jandarma ekiplerimiz göçüğün altından çıkardı ve kendilerine ilk müdahale yapıldıktan sonra Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesine sevk edildi." diye konuştu.

Yaralıların durumlarının kritik olması nedeniyle il merkezindeki hastanelere sevk edildiğini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Burada tüm müdahalelere rağmen 6 ve 11 yaşındaki iki kız çocuğumuz maalesef rahmetli oldular. Anneleri de şu anda hastanede yoğun bakımda entübe edilmiş durumda. Onun da durumu maalesef kritik. İnşallah can kaybında herhangi bir artış olmaz diye ümit ediyoruz ama durumunun şu anda kritikliğini koruduğunu ifade etmem gerekiyor. İlk tespit ve bulgularımız yapının hem eski olmasından hem de yağışlardan dolayı dayanamayıp göçtüğü yönünde."