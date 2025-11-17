Erzurum'da Evde Diş Sağlığı Hizmeti ile Yaşlı Hastalara Konfor

Erzurum'da yaşlı ve yatağa bağımlı hastaların evlerini diş kliniğine çeviren sağlık ekibi, bakıma muhtaç hastalara konfor sağlıyor.

Sağlık Bakanlığının "Evde Sağlık Hizmeti" uygulaması kapsamında kentte İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir koordinesinde evde bakım hastalarının ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden yararlanması için çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda Erzurum Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nde görevli diş hekimi, diş teknisyeni ve klinik yardımcıdan oluşan ekip, tahsis edilen evde sağlık hizmeti aracıyla, yaşlı, kronik rahatsızlığı nedeniyle yatağa bağımlı veya yürüyemeyecek durumdan olan hastaların haftada 3 gün evine gidiyor.

Adeta bir diş kliniğini eve götüren ekip, hastaların muayene, diş çekimi, dolgu, protez tamiri ve ağız hijyeni gibi temel diş tedavilerini özveriyle yaparak hem hasta ve yakınlarının yüzünü güldürüyor hem de dualarını alıyor.

Sağlık ekibinin sunduğu hizmetle yaşlı ve yatağa bağımlı hastaların yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

"Biz yapabileceğimiz tüm tedavileri yapıyoruz"

Erzurum Ağız Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Erol Tuşik, AA muhabirine, 2011 yılından beri evde diş sağlığı hizmetinin yapıldığını ve hizmetten çok sayıda vatandaşın yararlandığını söyledi.

Hizmet sayısının gün geçtikçe arttığını anlatan Tuşik, şöyle konuştu:

"Evde bakıma muhtaç, hastanemize gelemeyecek olanların diş çekimi, protez ve tedavilerini evlerinde yapmaya devam ediyoruz. Yaşlı ve hasta bireylerin dualarında yer alıp derdine derman olmak dünyada paha biçilmez mutluluk. Biz yapabileceğimiz tüm tedavileri yapıyoruz. Protez aşamalarında ziyaretlerimiz artıyor. Hizmetlerden hastalarımız da memnun biz de."

Evde sağlık hizmetlerinde 12 yıldır görev yapan diş hekimi Aslıhan Dursunuoğlu da yaşlı ve bakıma muhtaç hastalara hizmet etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Yıllardır diş çekimi, diş protezi, dolgu, diş temizliği gibi her türlü diş alanında hizmeti veriyoruz. Hastaneye gelemeyen yaşlılarımıza şifa dağıtmaya çalışıyoruz. Her zaman duayla karşılanıp duayla gönderiliyoruz. Mesleğin en güzel yanı dua almak, o bize huzur veriyor ve daha çok motive ediyor." dedi.

"Çok duygulandım, Allah devletimize zarar vermesin"

Evde sağlık hizmeti alan 80 yaşındaki Ayşe Kotan ise hizmetten çok memnun kaldığını belirterek, Başhekim Tuşik ve sağlık personeline teşekkür etti.

Ekiplerin kendileriyle çok ilgilendiğini ifade eden Kotan, "Birkaç kez gelip ölçü aldılar, çok ilgilendiler, protez yapıp getirdiler. Beni rahat ettirmek için ellerinden geleni yaptılar, Allah hepsinden razı olsun. Evden çıkacak durumum yok, KOAH hastasıyım. Çok duygulandım, Allah devletimize zarar ziyan vermesin, sizler olmasanız biz ne yaparız. Hastaneden daha rahat ettirdiler." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Bedir de sağlıkta dönüşümün en değerli hizmetlerinden biri olan evde sağlık hizmetiyle yaşlı hastalara evinde diş muayenesi ve tedavi hizmeti verildiğinden bahsederek, "Amacımız ulu çınarlarımızı rahat ettirmek, yaşam kalitelerini artırmak. Genelde bakıma muhtaç olan vatandaşlarımızın düzenli kontrollerinin yapılması gerekiyor. Bu konunda evde bakım birimimiz var. Vatandaşlarımız kayıt oluşturdukları zaman ekiplerimiz hastayı evlerinde ziyaret ediyor." ifadelerini kullandı.