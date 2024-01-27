Erzurum'da Emniyet Teşkilatı Sendikası Doğu Anadolu Bölge İstişare Toplantısı düzenlendi

Erzurum'da, Emniyet Teşkilatı Sendikası tarafından Doğu Anadolu Bölge İstişare Toplantısı düzenlendi.

Sendikanın genel başkanı İsmail Okumuş, Büyükşehir Belediyesine ait tesiste gerçekleşen toplantıda sendikanın yaklaşık 2 yıl önce kurulduğunu ve iyi bir teşkilatlanma için gayret göstereceklerini söyledi.

Okumuş, yeni bir sendika olduklarını ve teşkilatlanmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Sendikada yeni olduğumuz için hala acemiyiz ve bunu atlatacağız. Teşkilatlanacağız, dokunmadığımız hiçbir arkadaşımız, meslektaşımız kalmayacak. Bu teşkilatın içinden geliyoruz ve tüm sorunlara vakıfız. Ne kadar büyük olursak o kadar etkin bir güç oluruz." diye konuştu.

Her alanda var olacaklarını anlatan Okumuş, üyelerinin kendilerine inanmalarını istedi.

Sendikanın il başkanı Ahmet Namlı da emniyet içinde tek yetkili sendika olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini dile getirerek, "Erzurum İl Başkanlığı olarak sendikamızın koymuş olduğu hedeflere ulaşmak için tüm enerjimizle çalışacağımıza söz veriyoruz. Sendikamızın, tüm teşkilatın sesi olmaya, gerek özlük haklarının gerekse sorunlara çözüm bulmak amacıyla gece gündüz demeden çalışmalarına şahitlik ediyoruz." ifadelerini kullandı.