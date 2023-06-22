Erzurum'da çıkan yangında evleri zarar gören aileler için AFAD ve Kızılay harekete geçti

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinin kırsal Köşeyol Mahallesi'nde çıkan yangında evleri zarar gören aileler için AFAD tarafından çadır kuruldu. Mahallede enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken Kızılay da çay, çorba ve kuru gıda dağıtımı yapıyor.

ERZURUM'un Pazaryolu ilçesinin kırsal Köşeyol Mahallesi'nde çıkan yangında evleri zarar gören aileler için AFAD tarafından çadır kuruldu. Mahallede enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken Kızılay da çay, çorba ve kuru gıda dağıtımı yapıyor.

Pazaryolu ilçesinin 40 hane ve yaklaşık 70 nüfuslu kırsal Köşeyolu Mahallesi'ndeki bir evde dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki evlere de sıçradı. İlk belirlemelere göre elektrik tellerinin birbirine temas etmesiyle çıkan kıvılcımların neden olduğu yangına Pazaryolu, İspir, Erzurum ve Bayburt'tan 7 itfaiye aracı, 2 su tankeri, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 2 arozöz ve jandarma ekipleri müdahale etti. Yangın akşam saatlerinde kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında 12 ev ve eklentileriyle ahırlar zarar gördü.

Mahallede başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyor.