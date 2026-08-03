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Erzurum'da Son Bir Ayda 345 Aranan Şahıs Yakalandı

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Erzurum'da son bir ayda düzenlenen operasyon ve denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 345 kişi yakalandı.

Erzurum'da son bir ayda düzenlenen operasyon ve denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 345 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde son bir ayda gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde 102 bin 522 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 345 kişi yakalandı.

Ekiplerce yürütülen trafik denetimlerinde 15 bin 291 araç kontrol edildi.

Denetimlerde 984 umuma açık iş yeri, 1116 park ve bahçe ile 1206 metruk bina incelendi, 247 yoklama kaçağı tespit edildi.

Çalışmalarda ayrıca 7 tabanca, 7 av tüfeği, 26 bıçak, 99 fişek ve 504,6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: AA
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