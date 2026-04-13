Erzurum'da buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalarda 5 kişi yaralandı

Erzurum'da buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalarda 5 kişi yaralandı
Erzurum'da kar yağışı sonrası buzlanan yolda meydana gelen 4 ayrı kazada toplam 5 kişi yaralandı. 8 aracın karıştığı kazaların ardından itfaiye ve AFAD ekipleri yaralıları kurtardı.

ERZURUM'da buzlanma kazalara neden oldu. Aynı yolda 8 aracın karıştığı 4 ayrı kazada 5 kişi yaralandı.

Kazalar saat 19.30 sıralarında Doktor Refik Saydam Caddesi'nde meydana geldi. Kar yağışı sonrası buzlanan yolda kayan araçlar duramayarak çarpışmaya başladı. Toplam 8 aracın karıştığı kazalardan birinde Hüseyin Nar idaresindeki 25 AEB 889 plakalı servis minibüsü; önünde meydana gelen kazalar nedeniyle yavaşlayan 55 AZY 80 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Minibüsle yan yana ilerleyen 25 AFF 722 plakalı hafif ticari araç ise refüje çıktı. Servis minibüsü şoförü Hüseyin Nar, İtfaiye ve AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonrası sıkıştığı yerden çıkarıldı. Nar ve diğer 3 yaralı, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Caddenin farklı noktalarında meydana gelen kazalarda ise 1 kişi yaralanırken 5 araçta hasar oluştu. Araçlar çekicilerle kaldırıldıktan sonra buz pistine dönen yolda karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
8 ilde 'Bayğaralar' suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı

8 şehirde Bayğaralar'a operasyon: 300'e yakın kişi yakalandı
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı'ndan geri döndü

İşte dünyanın sürüklendiği felaketin ilk kanıtı
500

Macaristan’da iktidar değişimi sonrası ilk mesajlar ABD ve Rusya'ya

Orban’ı deviren liderin ilk mesajı düşman kardeşlere oldu

Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın

Dünya diken üstünde! Çin'den ABD'ye çok sert abluka resti
Galatasaray'dan tribündeki büfelerle ilgili açıklama

İnsan bunu düşmanına bile yapmaz: Resmen enkaz bırakmışlar
Elazığlı iş insanı, İsviçre bankasındaki baba mirası 6 ton altını ülkeye getirmek için mücadele ediyor

Babasından kalma tonlarca altını, o ülkeden getirmeye çalışıyor
Macaristan’da iktidar değişimi sonrası ilk mesajlar ABD ve Rusya'ya

Orban’ı deviren liderin ilk mesajı düşman kardeşlere oldu

Çin’de 20 milyon TL'lik lüks otomobili gömdüler

20 milyon liralık arabayı hiç düşünmeden gömdüler
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı