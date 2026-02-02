Haberler

Erzurum'da bir kadın çatıdan düşen buz kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da bir kadın, 7 katlı bir apartmanın çatısından düşen buz kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Hava sıcaklığı nedeniyle eriyen kar ve buzların düşmesi tehlike yaratıyor.

Erzurum'da bir kadın 7 katlı bir apartmanın çatısından düşen buz kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kentte hava sıcaklığının artmasıyla çatılarda biriken kar ve buz kütlelerinin eriyip düşmesi tehlike oluşturuyor.

Bazı kişiler, buz sarkıtlarının oluştuğu binaların önüne şerit çekerek önlem alıyor.

Lalapaşa Mahallesi Yukarı Mumcu Caddesi'nde yürüyen bir kadın 7 katlı bir binanın önünden geçerken çatından buz kütlelerinin aşağıya düştüğünü fark etti.

Kadın son anda kaçarak buz kütlelerinin altında kalmaktan kurtuldu.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, kadının şerit çekilen alandan geçerken çatıdan buz kütlelerinin düştüğünü fark etmesiyle şeridi kaldırarak kaçması ve kütlelerden son anda kurtulması yer alıyor.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aracını vinçle havaya kaldırdı, üzerinde yazanı gören bir daha baktı

Aracını vinçle havaya kaldırdı, üzerinde yazanı gören bir daha baktı
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi, şampiyonluk beklerken kümeye gidiyorlar

Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi
10 kişi öldüğü kazada kahreden '4 gün' detayı! Aileler morg önünde fenalık geçirdi

10 kişinin öldüğü olayda "4 gün" detayı! Aileler fenalık geçirdi
Aracını vinçle havaya kaldırdı, üzerinde yazanı gören bir daha baktı

Aracını vinçle havaya kaldırdı, üzerinde yazanı gören bir daha baktı
Aylardır ortada yok! Olay adam Singo'dan beklenen açıklama geldi

Aylardır ortada yok! Olay adamdan beklenen açıklama geldi
Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü