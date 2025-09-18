Erzurum'da Bisikletli Çocuğa Otobüs Çarptı: Hayati Tehlikesi Devam Ediyor

ERZURUM'da bisikletiyle caddeye çıkan Beytullah Karataş'a (10) halk otobüsü çarptı. Karataş ağır yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi 77'nci Sokak'ta meydana geldi. F.İ. (49) idaresindeki 25 H 0079 plakalı özel halk otobüsü caddede ilerlerken, ara sokaktan bisikletiyle yola çıkan Beytullah Karataş'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Beytullah Karataş Beyin Cerrahi servisi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Beytullah Karataş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, halk otobüsü şoförü F.İ. gözaltına alındı.